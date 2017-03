Pésimo estado de calles desata quejas en Nogales

NOGALES(GH)

El pavimento, que de acuerdo con una consulta en el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018, fue la segunda prioridad para el nogalense, sigue con gran rezago y en mal estado.



Residentes de Nogales criticaron el pésimo estado de las vialidades, principalmente por falta de mantenimiento.



En un recorrido se constató como avenidas de fuerte tránsito como Tecnológico, Adolfo Ruiz Cortines e incluso el periférico Luis Donaldo Colosio presentan un estado deplorable en varios de sus tramos.



Aarón Bañuelos Valenzuela, regidor del Gobierno municipal, calificó las calles como "deshechas".



"Están muy destrozadas por falta de mantenimiento, no nomás esta administración, a la mejor también las pasadas", consideró.



El edil dijo que es necesario "voltear a ver" las calles de tráfico rudo como el periférico Luis Donaldo Colosiio, Avenida Obregón, Adolfo Ruiz Cortines.



Juan Carlos Sandoval Ramírez, propietario de una llantera, estima que principalmente los neumáticos se dañan por la tierra, piedras y tornillos que arrastran con las lluvias o fugas de agua o drenaje.



Pero que de cada cien probablemente unas cinco personas llegan con llantas y rines dañados a causa de los baches.



"Las calles están malísimas, no te puedo catalogar una porque todas están iguales, perjudican mucho a los carros", platicó.



Jesús González, quien vive en la colonia Luis Donaldo Colosio, ve poca respuesta de las autoridades municipales en reparar las vialidades.



"Están mal (calles), todo por la Tecnológico y Colosio está mal, grietas, hoyos y baches, de todo", platicó.



Superficie



De acuerdo con un análisis (el más reciente que se pudo localizar publicado en 2011) de la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza, Nogales contaba entonces con una superficie total de calles estimada en 6 millones 98 mil 99.07 metros cuadrados.



De ellas, un total de 3 millones 989 mil 108.98 tienen algún tipo de carpeta ya sea asfáltica o de concreto hidráulico.



"Se calculó que un 65% de las calles están pavimentadas. Debido al análisis que se presenta en lo extenso del reporte, se estima que para el 35% restante, se indica que no presenta ningún tipo de cobertura de pavimentación", cita el reporte.



Sin transparencia



En el portal de transparencia del Municipio de Nogales no fue posible localizar los indicadores de avances en materia de pavimentación, así como tampoco el avance de la meta propuesta que de acuerdo al Plan Municipal de Desarrollo era pavimentar un millón de metros cuadrados.



Hasta el mes pasado, autoridades municipales divulgaban la realización de 35 obras de pavimentación por la presente administración.



Y que la meta del la actual Administración Municipal era completar la pavimentación de más de 150 calles en la presente administración.