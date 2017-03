Impacta "efecto Trump" a turismo de servicios

NOGALES(GH)

Un impacto negativo en el turismo de servicios ha dejado en la frontera de Nogales el "efecto Trump".



Carlos Jiménez Robles, presidente de la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo (Canaco Servytur), destacó que médicos afiliados le han reportado cancelaciones de citas hasta de un 50%.



Recordó que al hablar de turismo no nomás se refiere a los anglosajones, sino "paisanos" que acostumbraban a cruzar a México para ir al dentista, cortarse el pelo, arreglarse las uñas o en busca de algún tratamiento médico.



Detalló que medidas impuestas por el presidente estadounidense Donald Trump han afectado la intención del turismo a México.



"Toda esa incertidumbre que trae con sus políticas migratorias la gente mejor no quieren venir", apuntó, "les da miedo tener problemas de regreso, que los detengan, tener algún problema innecesario".



El empresario agregó que algunos médicos, principalmente, dentistas, le han manifestado esas cancelaciones de citas de norteamericanos.



"Como que ahora es más difícil cruzar, no sé si sea por las políticas, pero es algo que lo perciben", agregó.



El turismo que acude a Nogales lo hace para buscar servicios, externó.