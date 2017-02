Ataque a balazos alcanza a camión de pasajeros

Nogales(GH)

Como daños colaterales de la balacera suscitada en la calle 5 de Febrero, las autoridades estatales reportaron tres impactos de bala en un camión lleno de pasajeros, cuatro balazos en una clínica y pánico en personas.



De acuerdo con información, la agresión armada ocurrida el pasado lunes en la colonia Esperanza provocó que tres balazos impactaran en el camión urbano con número económico 72.



Las autoridades estatales detallaron que el transporte iba lleno de pasajeros y que ante el peligro de la balacera el chofer se orilló y pidió a los usuarios que se tiraran al piso para evitar que las personas resultaran heridas de bala.



La agresión armada ocurrida en la calle 5 de Febrero, provocó pánico en los pasajeros del camión que presenciaron el ataque con armas "cuernos de chivo" contra ocupantes de un pick up marca Toyota Tundra.



Las autoridades ministeriales confirmaron que también como daños colaterales se reportaron cuatro impactos de bala en la fachada de la Clínica Nogales y dos de los balazos pegaron en el interior donde había pacientes y empleados.



Daños



En la refriega resultó afectada una mujer de nombre Leticia G., que al ir acompañada de sus hijos en una vagoneta de color rojo fue chocada por el auto pick up en el momento en que huía del grupo de sujetos armados.



Otra afectación de los disparos con armas de fuego fue un impacto de bala que se impactó en el tinaco instalado en la parte alta de una estética localizada por la calle 5 de Febrero según los reportes de las autoridades.



En los hechos no se registraron personas lesionadas y los investigadores exhortaron a los afectados a interponer la denuncia ante las autoridades ministeriales.