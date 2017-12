Navidad comienza a generar ventas en EU

NOGALES, Arizona GH(GH)

Una recuperación en las ventas se ha vivido en esta ciudad, donde los negocios se han beneficiado con una mayor presencia de mexicanos en plan de compras y de viaje, ante la proximidad de las fiestas navideñas.



Olivia Aínza Kramer, presidenta de la Cámara de Comercio de Nogales y el Condado de Santa Cruz, Arizona, indicó que conforme se acerca la Navidad se ha visto un mayor volumen de gente en los negocios.



Explicó que, de acuerdo con los comentarios de los comerciantes, los consumidores se limitan en los gastos de compra.



"Estuve con una tienda que vende productos de deporte, fui a visitarlos y me dicen que sí han tenido gente, han estado ocupados; pero no como otros años que venían y compraban cinco pares de tenis y ahora nomás se llevan tres, por ejemplo", expuso.



La economía se observa más fluida y un factor que ha ayudado es la presencia de "paisanos", que aunque van a México, algunos consumen en restaurantes, tiendas departamentales o cargan gasolina.



"Llega más el consumo en restaurantes de comida rápida, gasolina, Wal Mart son los sitios que visitan a menos que tengan que comprar algo para el carro o buscar un mecánico", abundó.



Pero aunque no frecuenten comercios locales, sus compras crean un "efecto domino" en el sentido de que hay más personas empleadas, ya que las tiendas tienen ventas para soportar ese costo.



Aunque no dio cifras de ventas, espera que conforme se acerque la Navidad tiendan a incrementarse en los comercios de la localidad.



CONFÍAN AUMENTEN COMPRADORES EN TUCSON



NOGALES, Arizona GH.- Hasta en un 4.4% se pronostica que se eleven las ventas en los próximos cuatro años en Tucson, Arizona, según indicadores económicos del Centro de Negocios Eller de la Universidad de Arizona.



En un análisis de indicadores económicos exponen que en el 2016 la venta en comercios minoristas fue de 13 mil 60 millones de dólares, para el 2017 esperaban cerrar con 13 mil 563 millones.



Para el 2018 se estiman que cerrarán con 13 mil 819 millones de dólares, es decir, 1.9% más que el año anterior.



Pero para el 2019 se estima que el crecimiento será del 4% y documentarán 13 mil 819 millones de dólares en ventas , durante los próximos años observan una tendencia al alza.



En 2021 las ventas minoristas serán de 15 mil 466 mdd, agregó.