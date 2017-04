Falta 10% de incendio por extinguir en Nogales

NOGALES, Sonora(GH)

Por tercer día consecutivo el incendio en una recicladora se mantenía encendido, aunque reducido a un 90%, informó el comandante del Cuerpo de Bomberos Gustavo L. Manríquez.



Manuel Hernández Domínguez señaló que faltaba solamente un 10% por extinguir, pero que las labores se complicaban porque la empresa no contaba con maquinaria para remover los escombros para avanzar en sofocar el fuego.



Destacó que desde el miércoles se les descompuso una maquinaria y ya no pudieron avanzar y como se atravesó el periodo vacacional, se complicó a la empresa contar con más personal.



"No hay maquinara, anda gente trabajando pero mucha se fue de vacaciones, andan echando agua con pipas particulares", comentó.



Mientras que el incendio en un basurero clandestino de neumáticos ubicado a un costado de la calle Ónavas había sido extinguido en su totalidad.



BASURERO DE LLANTAS



Vecinos de la calle informaron que las llantas en desuso son tiradas en esa zona por las mismas llanteras generando un fuerte problema ya que con frecuencia se incendian.



"El problema es del Ayuntamiento y las llanteras", sostuvieron, "sabemos que las llantas vienen de las llanteras, los llanteros se quejan diciendo que en el basurero les cobran por cada llanta que quieren tirar".