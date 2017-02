Atacan auto en Nogales y se llevan a ocupantes

Nogales(GH)

Un grupo de hombres con armas largas conocidas como "cuernos de chivo" atacó a balazos ayer en la tarde a tripulantes de un vehículo pick up en una calle céntrica de esta ciudad, donde transitaban decenas de personas y automovilistas.



Las balas impactaron una clínica, mientras el vehículo de una mujer inocente resultó dañado por choque.



El acto violento se registró a las 18:15 horas en la calle 5 de Febrero de la colonia Esperanza, luego de una llamada a la línea de emergencia. La agresión armada se presentó frente a una ferretería donde los atacantes dispararon contra los tripulantes de un pick up marca Toyota Tundra, de color guinda, de reciente modelo que circulaba con rumbo al Oriente de Nogales.



A la fuerza



Testigos de los hechos informaron que en el tiroteo los tripulantes del auto Toyota trataron de huir en reversa y a gran velocidad, pero en el intento chocaron un carro que era manejado por una mujer ajena a los hechos.



Testigos coincidieron que después del choque el grupo armado sacó a la fuerza a los ocuupantes y se los llevaron con rumbo al Poniente.



Las balas impactaron en cuatro ocasiones la fachada de una clínica, ubicada en la esquina de la calle Padre Nacho y 5 de Febrero.



Los agentes investigadores de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) levantaron en el lugar de los hechos doce casquillos percutidos a del calibre 7.62X39 de armas conocidas como "cuernos de chivo".



Al lugar acudieron decenas de elementos de Seguridad Pública quienes acordonaron el área y otros realizaron recorridos de búsqueda en las calles aledañas de la colonia Esperanza.



Hasta la tarde de ayer las autoridades no habían emitido comunicado oficial.