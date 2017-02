En riesgo de ser deportados 230 mil migrantes en Arizona

NOGALES, Sonora(GH)

Más de 230 mil personas están en situación de riesgo de ser deportadaso por Arizona, estimó presidente de Chicanos por la Causa (CPLC), David Adame.



"Trabajamos con más de 230 mil de gentes en Arizona y creo que hay miles más de gentes en esa posición y tenemos que ayudarlos, están gritando, necesitan ayuda", urgió.



El activista agregó que en Arizona se han vivido situaciones muy difíciles en el tema migratorio, ya que aquí inició lo que fue la Ley SB1070, que entre otras cosas facultaba a oficiales de Policía a revisar personas por su perfil racial.



Destacó que el sentir actual en la comunidad hispana es de enojo, nerviosismo, temor.



"Tenemos que organizarnos, el Gobierno de México tiene que ayudarnos a nuestros paisanos, somos uno", expuso.



GESTIONAN FONDOS



El presidente de CPLC adelantó que en unos días se reuniría en la Ciudad de México con directivos de la Fundación Carlos Slim para buscar fondos enfocados en ayudar a hispanos que quieren aplicar para obtener la ciudadanía estadounidense.



"Dar préstamos a personas que quieren ser ciudadanos de Estados Unidos; es difícil, si lo piensas una familia con tres cuatro hijos y todos van a aplicar para ser ciudadanos, 2 mil, 3 mil dólares es mucho para gente que no gana mucho", expuso.



De acuerdo a censos y estimaciones del Centro de Investigaciones PEW en el 2014 había al menos 325 mil indocumentados en Arizona, poco más de tres veces de los que documentaban en 1990 cuando la población llegaba a 90 mil.



REGRESA LUPITA A MICHOACÁN



Tras casi 20 años de no pisar la tierra que la vio nacer, Guadalupe García Aguilar se despidió de sus hijos y regresó a su natal Acámbaro, Michoacán.



El viaje lo emprendió el domingo, un día después de despedirse de sus hijos que la acompañaron por algunos días en un céntrico hotel de esta frontera.



Personal de la Iniciativa Kino para la Frontera (IKF) confirmó la partida de "Lupita", quien tras 19 años de vida en la Unión Americana, donde se casó y procreó a sus hijos Ángel y Jacqueline, de 16 y 14 años.



CONFIRMA EU REDADAS CONTRA MIGRANTES

Por Agencia Reforma



CIUDAD DE MÉXICO.- Agentes de inmigración de Estados Unidos detuvieron la semana pasada a 680 migrantes en la primera tanda de redadas de la presidencia de Donald Trump.



El Gobierno estadounidense defendió que las operaciones se centraron en individuos que supusieran amenazas a la seguridad pública.



En un comunicado, el secretario de Seguridad Interior, John Kelly, informó sobre las detenciones realizadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés).



"Cerca del 75% de ellos eran migrantes criminales, acusados de crímenes que incluyen homicidio, abuso sexual, ataques sexuales a menores, tráfico de drogas, asaltos", señala el escrito.



Según cifras difundidas por el ICE, 235 de los detenidos se encontraban en los estados de Illinois, Indiana, Wisconsin, Kentucky, Kansas y Misuri, y entre ellos, 163 tenían condenas criminales previas.



Otros 190 fueron detenidos en Georgia, Carolina del Norte y Carolina del Sur; mientras que 161 más fueron arrestados en Los Ángeles, California; otros 41 lo fueron en Nueva York y a 28 más los detuvieron en el área de San Antonio, Texas.



Según ABC News, un funcionario dijo que las detenciones no están vinculadas a la orden ejecutiva del presidente Donald Trump y que son de rutina.