Mexicano peleó por EU y a los años lo deportan

NOGALES, Sonora(GH)

ras pelear por los Estados Unidos en conflictos armados en Irak y Afganistán, René Virgen Valerio, un ex miembro de la marina estadounidense, fue deportado el pasado fin de semana por la frontera de Nogales, Sonora.



Entrevistado por EL IMPARCIAL reveló que incluso el viernes, un día antes de ser deportado, fue sujetado piernas arriba por supuestos agentes federales, quienes le colocaron una toalla en la cabeza que mojaban torturándolo mediante ahogamiento.



“Entré a los Estados Unidos en el 93 y ahí estuve hasta el 8 de este mes, soy un marino, entré el 2000, estuve cuatro años, estuve en Afganistán, Irak y otros despliegues, el último se llamó Cortina de Acero“, relató.



Originario de Tecate, Baja Caifornia, René cruzó por primera vez a los Estados Unidos junto a sus padres en 1993, a la edad de diez años.



“Desde que me ingresaron nunca regresé a México, miraba Estados Unidos como mi casa, lo sigo viendo como mi casa, es el país que voy a querer, están mis amigos, hermanos, mi familia“, comentó.



Ingresa la marina



René ingresó a la Marina estadounidense con un número de seguridad social falso, por cuatro años prestó servicio en labores de infantería en conflictos armados en Irak, Afganistán, pero además viajó a Japón, Alemania y Tailandia, entre muchos otros. Su escuadrón era llamado Dark Horse.



Cuatro años después se le detecta su situación migratoria y se le da de baja de la Marina, pero se le proporciona un número de seguro social que le permitió vivir hasta la semana pasada y tener empleo.



“Trabajaba de seguridad con un amigo, varios marinos trabajamos de seguridad juntos, un hermano e las fuerzas Navy, trabajaba un ex policía, electricista en las mañanas, hay muchísima gente use yo respeto en Estados Unidos, civiles, militares“, platicó.



“Al presidente lo respeto a pesar de las pendejadas que está haciendo“, externó.



Captura



René fue detenido el 8 de febrero en el Condado de Eagle, en Colorado, después fue llevado a Longmont y finalmente a Aurora, donde asegura haber sido sometido a tortura.



“Me hicieron cosas que no le haría ni a mi peor enemigo, pero no puedo decir mucho, porque sí lo hice también“, reconoció.



“Fue en Colorado que pasó eso, pero no fue en una instalación de Gobierno, fue un edificio como privado, una agencia privada, sometieron a un waterboarding, me agarraron me pusieron de pies para arriba una toalla en la cara y me pusieron agua hasta que me estaba ahogando, unos agentes que dieron que eran de migración pero las acciones que ellos hacen no son hechas por migración, no se quien será“, denunció.



“Eso pasó aproximadamente el 10, el viernes como a las 9:45 de la mañana“, recordó.



“Me dijeron que no puedo regresar a los Estados Unidos tengo un papel que dice que no puedo regresara cierto tiempo, dicen que si regreso mi vida está está acabada, solo estoy firmando mi muerte, al cruzar la frontera ya estoy muerto para ellos“, añadió.



Traición



El ex marino dijo sentirse traicionado, pero entiende que su deportación obedece a una orden que el presidente dio a los agentes migratorios.



“Es algo que esta haciendo, que dijo que iba a hacer desde que entró de candidato y lo está haciendo, torturando gente, golpeando gente, obligando gente a firmar su deportación“, declaró.



“Como soldado tomé juramento que dice que voy respetar la Constitución de Estados Unidos, obedecer lo que digan mis superiores y respetar lo que el presidente diga, defender mi patria contra enemigos extranjeros y domésticos“, sostuvo.



“Se que cometí errores, hay leyes que a la mejor no seguí pero pienso que como pasaron las cosas no me dieron chanza ni de pelear mi caso o apelar ante un juez“, manifestó.



Familia



El ex combatiente estadounidense deja una esposa y cuatro hijos de 14, 5, 3 y 2 años, pero también a sus padres, hermanos, tíos, amigos y ex hermanos marinos.



“Mi esposa está viviendo de poquito dinero que yo dejé, espero que ella pronto reciba sus taxis antes que los intercepten o los quite el gobierno, estoy pensando que es más menos lo que piensan hacer, si logra recibirlos se va a quedar conmigo aquí“, aseguró.



René planea buscar un empleo en México que le permita mantener a su familia y que incluso tal vez migrar a otro país pero de manera legal, ya no quiere volver a pasar por esto.



“Cuando llegué traía mucha caca en mi cabeza, venía pensando en matarme, recordando las tragedias que hicimos (en la Marina) lo malo que hemos hecho y me pongo a pensar lo que estoy hice allá lo vengo a pagar aquí“, lamentó.



“Nunca en mi vida había estado en un albergue, ahora que llegué el pueblo mexicano me ha estado ayudando, pude ver a un doctor se me hizo una infección en pulmones, traigo mucho dolor en mi pecho, pero me siento fuerte que de una manera voy a salir adelante, soy un marino y no me voy a dejar caer tan fácil“, aseveró.