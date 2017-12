VIDEO: Asesinan a hombre a balazos en Nogales; mujer sobrevive

NOGALES, Sonora(GH)

En una agresión armada un hombre fue ejecutado a balazos cuando se encontraba en el interior de un vehículo esperando a su esposa, misma que estaba en un negocio de empeño en hechos ocurridos al Sur de la ciudad.



La víctima fue identificada con el nombre de Jesús Trinidad Ch., C., de 52 años de edad, quien falleció derivado de varios impactos de arma de fuego.



Fue alrededor de las 18:50 horas cuando alertaron a la línea de emergencias que en bulevar 2000 y entrada de colonia San Carlos se había suscitado una agresión armada.



Al lugar acudieron socorristas de la Cruz Roja, quienes al examinar a la persona comprobaron que ya no contaba con signos vitales, por lo cual, llegaron varios agentes de las diferentes corporaciones policiacas.



Los primeros informes señalan que los hechos ocurrieron cuando la víctima se encontraba en el estacionamiento del negocio de empeño First Cash esperando a su esposa.



En información de las autoridades trascendió que un grupo de sujetos armados se aproximó al auto Chevrolet, color blanco y sin placas para acribillar a balazos a la persona que quedó muerta en el lugar de los hechos.



Luego de la agresión armada autoridades realizaron varios recorridos en la parte alta de la colonia San Carlos donde se estuvieron escuchando varios balazos.



En la diligencia participaron elementos de la Policia Municipal y de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) así como del Servicio Médico Forense.



El agente del Ministerio Público del Fuero Común ordenó que el cuerpo fuera levantado y trasladado a una funeraria donde se le practicará la autopsia requerida por ley.