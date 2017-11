Deportados mexicanos acaban como indigentes

NOGALES GH(GH)

En las calles de Nogales, Sonora, empiezan a verse a los migrantes mexicanos deportados como indigentes durmiendo en las banquetas y soportando las bajas temperaturas, después de haber tenido una vida hecha en la Unión Americana.



La mayoría son expulsados de un día para otro a este lado de la frontera mexicana con lo que traen puesto, pero lo más doloroso para ellos es haber sido separados de sus familias.



Allá quedó su felicidad



Justo, en el comedor se encontraba "Federico" Gálvez González, un joven guerrerense, de 27 años, quien tras vivir por tres años en Florida decidió volver a México en el 2010.



Pasó siete años en México y al no encontrar las oportunidades que buscaba decidió cruzar de nuevo como indocumentado a los Estados Unidos, pero fue detenido en dos ocasiones y pasó dos meses en un Centro de Detención de Arizona.



"No tuve suerte, me agarraron y me encerraron unos días, dos meses y luego me llevaron a otra cárcel porque decían que tenía orden de arresto según, pero no vinieron por mí los de Florida y me sacaron", relató.



Primero quiso cruzar por Nogales y lo aprehendieron las autoridades migratorias, luego lo intentó por Naco con el mismo desenlace. Ya no lo volverá a intentar.



"Antes estaba más fácil, ahora hay mucha vigilancia, toda la gente se está regresando porque no se puede pasar", aseguró.



"Me quiero regresar y a trabajar para salir adelante", expresó.



QUEDA EN LA CALLE



Para Noé Fernando León su situación fue más complicada, de tener un negocio propio de colocación de vitropiso, varios autos y toda una vida en Arizona, pasó a vivir en la calle.



"Lo perdí todo, perdí mis amigos, familia, negocio, perdí mis amistades, perdí todo", manifestó, "me quedé en cero y ahorita van a hacer cinco años que no sé nada de ellos".



El migrante vivió 30 años en Estados Unidos hasta que fue detenido por cargos de inmigración; sin éxito pasó cuatro años peleando su caso desde un Centro de Detención en Arizona de donde meses atrás fue deportado.



Hoy vive en la calle Reforma, duerme en las calles y no encuentra un empleo fijo por carecer de documentos, a parte de que le pagan una "miseria".



"En Estados Unidos trabajas una semana y sobrevives un mes, y aquí tienes que trabajar un mes para sobrevivir una semana", comparó.



La primera vez que lo deportaron fue el 28 de febrero de 2017; en septiembre intentó cruzar, pero las dos veces la Patrulla Fronteriza lo arrestó.



"Me iban a dar seis meses, estaban poniendo cargos de los cuales no cometí, un "reentry" en el 2013 cuando entré a la detención a parte estaban diciendo que era de Honduras. Yo soy del Estado de México", agregó.



"Vivo en la calle, no nada más yo, somos demasiados, nos están cerrando las puertas; el BETA (Grupo BETA) nos acaba de cerrar las puertas, no nos deja ir al baño, no tenemos dónde bañarnos, el agua está fría, si nos miran sentados dicen que nos van a echar a la Policía", externó.



Tiene 45 años y asegura que por no tener acta de nacimiento y por su edad no le dan trabajo en México.



LO ECHAN A LOS 68 AÑOS



Juan, quien omitió su nombre real, nacido en Ciudad Juárez, Chihuahua, desde los siete años fue llevado por sus papás a los Estados Unidos,donde pasó toda su vida hasta que hace dos meses y a sus 68 años fue deportado. Hoy vive en la calle.



Con familia en El Paso, Texas, en Arizona y Los Ángeles, vivió la mayor parte de su vida en Nebraska, donde laboraba pintando casas y apartamentos.



"Están aventando mucha gente para acá, ya hasta por echar gasolina te detienen y te echan para acá", criticó.



"A mí me dieron en todo, hasta el mero abajo me dieron", platicó, "ando cargando chamarras para poder dormir en la noche porque está frío, está canijo".



El migrante aseguró tener cuatro hijos y haber pasado diez años preso por cargos de inmigración bajo estrictas leyes de Nebraska y Colorado.



"En México no, vivo del otro lado, no tengo nada qué hacer aquí", destacó.



VIOLACIONES



Rafael "Che" Burrola, abogado que labora para una organización de la sociedad civil de derechos humanos, observa con frecuencia violaciones hacia el migrante en ambos lados de la frontera.



"Casi siempre hay deportaciones en las mañanas y en la tarde; yo en las que me desempeño las hago en el comedor, y hay una hora de desayuno a las nueve y a esa hora traen personas nuevas deportadas; y a la otra, la hora de la comida, igual a las cuatro de la tarde, siempre hay personas nuevas", detalló.



El abogado ha documentado abusos de las autoridades de ambos lados de la frontera.



"De México, casi siempre, cuando hablo con los migrantes, son los policías municipales, y del otro lado los abusos son de parte de las autoridades de migración, la Patrulla Fronteriza", precisó.



En México la queja recurrente es que los registran sin que hayan cometido un delito.



Y en Estados Unidos los regresan sin ninguna pertenencia,y en ocasiones víctimas de agresiones.



"No hay un flujo estándar, a veces pueden llegar 20 deportados, a veces cuatro, dos y luego otra vez otros 20, 30; lo que han sido estos días de noviembre y el anterior se notó un poco más de deportaciones", destacó.