Investigan caso de 6 niños que dejaron solos

NOGALES(GH)

En 12 minutos, seis niños abandonados, de entre 10 meses y 5 años de edad, fueron rescatados ayer por la Policía y bajo la investigación de la Defensa del Menor.



De acuerdo con autoridades policiacas, los menores de edad se localizaron en dos colonias distintas de la ciudad, luego de las denuncias de los vecinos.



Según autoridades de Seguridad Pública, el primer caso se registró a las 12:18 horas en uno de los sectores de Nogales, donde tres niños tenían tres horas en la calle y sin la protección de un adulto.



Tras el reporte, agentes de la Policía Municipal acudieron al lugar y confirmaron que en el lugar estaban tres niños, de 4 y 2 años, pero además un bebé de apenas 10 meses de nacido.



Uno de los menores manifestó a la Policía que no sabían dónde estaba su mamá, por lo que los guardianes del orden procedieron a subirlos a la unidad policiaca.



Según el informe policiaco, en el momento de asegurar a los pequeños, de un domicilio ubicado en ese mismo sector salió la mamá de los niños, una tía y un desconocido, comportándose de forma agresiva.



El comunicado de la Policía Preventiva detalla que las mujeres los amenazaron, tras advertirles que no sabían con quién se metían.



Las agresoras, agrega el reporte, atacaron a los oficiales y fueron sometidas en el lugar.



En tanto, por órdenes del subprocurador de la Defensa del Menor, los niños fueron resguardados en el albergue del DIF.



SEGUNDO CASO



A las 12:30 horas se reportó a las autoridades de Seguridad Pública que en otro domicilio, había otros tres niños abandonados de 5, 1 y 3 años de edad.



El reportante y dueño del domicilio informó a la Policía que desde las 07:00 horas había llegado a la vivienda que renta y encontró a los tres niños solos, abandonados y sin el cuidado de personas adultas.



Uno de los pequeños dijo que desconocía dónde estaban sus papás.



El propietario de la casa donde estaban los menores, informó a la Policía que desconoce el paradero de los padres de familia.



No obstante, agregó que el papá de los pequeños es una persona que vive en la colonia Luis Donaldo Colosio.



Los seis niños rescatados abandonados quedaron bajo la protección del albergue del DIF y a cargo de la Procuraduría de la Defensa del Menor, quienes realizan las indagatorias correspondientes.



Según autoridades del DIF reciben alrededor de 35 reportes diarios.