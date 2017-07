Decomisan alrededor de 37 kilos de droga en garitas de Nogales

NOGALES, Sonora(GH)

El aseguramiento de aproximadamente 37 kilos de diversas drogas, lograron oficiales de la Aduana estadounidense durante las últimas horas en las garitas de Nogales.



Autoridades informaron que en la garita Dennis DeConcini refirieron a un individuo de 29 años, para una inspección secundaria en un pick up de la marca Ford.



Un can entrenado alertó de la presencia de drogas localizando 17.25 kilos de metanfetamina y 7.71 de cocaína.



Unas horas más tarde, los oficiales remitieron a un hombre mexicano de 31 años para una búsqueda secundaria en su sedán de la marca Nissan.



Un can entrenado ayudó a los oficiales a ubicar un compartimiento falso en el piso del vehículo, el cual contenía 12.71 kilos de metanfetamina.