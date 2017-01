Denuncian a alcalde de Nogales por presuntas amenazas de muerte

NOGALES, Sonora(GH)

Una denuncia contra el alcalde de Nogales Cuauhtémoc Galindo Delgado presentó ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos Luis Alejandro Cardona Nicols, quien acusa al funcionario de amenazas de muerte.



Cardona Nicols señala en su queja presentada ante la CEDH que recibió amenazas de parte del presidente municipal nogalense y de su chofer René Alejandro Campillo.



Indica en su escrito que las intimidaciones se dieron luego de que presuntamente el alcalde fue extorsionado por un joven contratado por el mismo Cardona Nicols para que sostuviera una relación personal.



"A partir del mes de septiembre de 2016 empecé a tener problemas con el alcalde debido a que, un joven de los que yo le conseguía para sus fiestas privadas... intentó extorsionarlo y según el alcalde yo estaba detrás de eso".



"Me empezó a hablar para amenazarme de que me iba a matar a mí y a mi familia, empezó un acoso diario de parte de él y de su chofer", refiere Cardona Nicols en su queja.



En su denuncia explica que por presiones decidió trasladarse a Hermosillo, donde a finales de octubre de 2016 fue víctima de robo en su apartamento por parte del chofer del presidente municipal.



Habla de una demanda que interpuso en la Procuraduría General de Justicia en la capital del Estado sobre su situación y la recuperación del auto que desapareció de su departamento.



"Grabé un video en el que relato todo lo que me consta de las arbitrariedades e inmoralidades cometidas por el alcalde", menciona Cardona Nicols.



Pide CEDH seguridad



La CEDH solicitó a la Secretaría de Seguridad Pública estatal medidas cautelares para Luis Alejandro Cardona Nicols, quien planteó el temor de perder su vida o libertad.



El organismo defensor envió el documento a la corporación policiaca el 10 de enero pasado, donde se pide la protección necesaria para que sea custodiado en su persona por el tiempo que subsista la situación de riesgo y evitar cualquier ataque.



El 11 de enero la Secretaría de Seguridad Pública contestó a través del oficio SSP/PESP/DJ/041/2017, donde acepta las medidas cautelares pero explica que por cuestiones de operatividad no es posible comisionar elementos y unidades de manera permanente, aunque llevarán a cabo las medidas cautelares como rondines de vigilancia.