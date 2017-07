Fuertes lluvias impactan a la ciudad de Nogales

NOGALES, Sonora(GH)

Precipitaciones y fuertes vientos se suscitan en la ciudad de Nogales. Asimismo se presenta una tormenta eléctrica.



Principales avenidas de la ciudad se encuentran cerradas por el fenómeno que impacta esta noche al municipio.



Debido al acumulamiento de agua en calles, socorristas informaron que un vehículo fue arrastrado por una de las avenidas en la zona Este de la ciudad. Afortunadamente no había pasajeros dentro.



Por ello, Unidad Municipal de Protección Civil exhortó a la población a seguir las medidas de seguridad pertinentes como no cruzar arroyos, resguardar a niños y adultos mayores.



Las lluvias se han mantenido desde el pasado domingo. Hasta el momento no se tiene registro de tragedias humanas, sólo de daños materiales.



Más información en el video: