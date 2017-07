Nogales: Se entrega papá acusado por ex pareja de llevarse a niña

NOGALES, Sonora(GH)

Voluntariamente acudió este día a comparecer ante la Policía Estatal Investigadora (PEI) el individuo acusado por su ex pareja de llevarse desde el pasado viernes a su niña de dos años de edad.



Germán López Monroy, delegado en la zona Norte de la Fiscalía General de Justicia en el Estado, indicó que quien fuera identificado como Enrique Salvador A., acudió voluntariamente a la PEI a comparecer.



Explicó que el individuo es el padre biológico de la pequeñita Lilith.



Los padres de la menor se encontraban en una agencia investigadora donde se levantaban constancias del caso.



López Monroy agregó que Wendy A. Q., la mamá y ex pareja del individuo, dijo no querer que se le imputen cargos, que sólo quería que le entregara a la niña.



“Es el papá biológico, no está registrado pero siempre les ha ayudado económicamente”, comentó el delegado.



“Él mismo compareció, se le explicó, y de igual manera a la mamá, quien dijo no quiere que se le castigue, se levantaron constancias donde dice al señora que no quiere nada en contra de él, que lo quería era ver a la niña”, aclaró el abogado.



Fue el martes cuando Wendy A. Q. a través de redes sociales reportó que el padre biológico se había llevado a la niña desde el viernes pasado y desde entonces no sabía de ella.