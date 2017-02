Reo deportado asegura no intentará volver a EU

NOGALES(GH)

Tras purgar cinco años en una cárcel estatal por un delito de robo y 18 meses en prisión federal por un "re-entry", el reintentar cruzar a la Unión Americana ha dejado de ser una opción para "Enrique".



"Si vuelvo a cruzar me dan hasta diez años, hay ‘paisas’ que no tenían felonía agravada y les están dando ocho años", platicó.



El migrante ya tiene varios meses en Nogales y fue deportado hace casi un año por Matamoros, Tamaulipas, pero radica en esta frontera.



"Ya no sale cruzar, si me agarran son diez años de cárcel, es lo que están haciendo los gringos a los que tenemos felonías agravadas", señaló el zacatecano.



El deportado dijo que se gana la vida como limpiavidrio en la ciudad.