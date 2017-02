Migrantes exponen sus temores de ser deportados de EU

PHOENIX, Arizona(GH)

Políticos, intelectuales y comunicadores mexicanos escucharon las preocupaciones y temores de los mexicanos en Phoenix, Arizona, a través del "Segundo Foro llamado Agenda Migrante: Una visión desde los connacionales".Familias separadas, casos de deportaciones, la falta de oportunidades en México y el riesgo de perder a sus hijos, fueron algunas de las situaciones planteadas.Eunice Rendón, organizadora del foro, indicó que la intención era dar voz a los migrantes mexicanos.Destacó que el foro es organizado por la sociedad civil para que los políticos y sociedad mexicana escuchen de viva voz las experiencias expresadas, para tener sensibilidad y diferencial lo más urgente.La especialista en temas de justicia y migración recalcó que la primera preocupación es el miedo a la deportación."Hay que brindarle a estas personas salud mental y con la misma urgencia apoyo legal, que cada intento de deportación se convierta en un caso mas para las cortes americanas, que de por sí, ya están desbordadas, hay que hacer que cada mexicano este defendido", llamó.Alentar a los compatriotas con riesgo de ser deportados a optar por la vía de la audiencia y exigir que Estados Unidos compruebe la nacionalidad mexicana de los deportados, sugirió el ex secretario de Relaciones Exteriores en México, Jorge Castañeda Gutman.El ex canciller manifestó que ambas son medidas que el Gobierno mexicano podría adoptar."El Gobierno puede en materia estrictamente migratoria tomar dos medidas, alentar a todos los compatriotas que opten por la vía de la audiencia y no por la vía del retorno voluntario para congestionar el sistema de tribunales", opinó."Y empezar a exigir que Estados Unidos compruebe la nacionalidad mexicana de los deportados y si no la comprueba con documentos y desde Estados Unidos, no aceptarlos", manifestó.El foro se realizó en uno de los salones de la Arizona Community Foundation en Phoenix, Arizona, acudiendo además personalidades como Joaquín López Dóriga , León Krauze, Yuriria Sierra, Genaro Lozano y Paola Rojas, como moderadores de este evento.La segunda deportación exprés hacia una persona acusada por acumulación de infracciones de Tránsito, confirmó ayer Carlos Sada Solana, subsecretario de América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).La deportación de realizó por la frontera de Nogales, Sonora. El ex embajador informó que el mexicano, cuyo nombre se reserva, enfrentaba una orden de deportación desde 2014 por acumulación de infracciones de Tránsito.