Encuentra Graco Ramírez una sociedad muy dividida en Estados Unidos

PHOENIX, ARIZONA

Gente que le ofrece disculpas sobre la conducta de Trump hasta quienes le echan el carro encima por ser mexicano, encontró el presidente de la Comisión Nacional de Gobernadores (Conago) en su visita a Phoenix, Arizona.



Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, gobernador del Estado de Morelos y presidente de la Conago, dijo nunca haber visto una sociedad norteamericana más polarizada.



"Tenemos una realidad, Trump no es cualquier personaje, es el punto de partida de una profunda crisis en la vida política de Estados Unidos", consideró.



"Me he encontrado gente que me ha pedido disculpas sobre la conducta de Trump y he visto gentes hace rato atravesando una calle que casi nos lanza el coche porque somos mexicanos", expresó para EL IMPARCIAL.



Son las cosas que están ocurriendo en una sociedad polarizada, dividida, opinó, Trump está dividiendo Estados Unidos y va a provocar una crisis muy profunda y al mundo también porque es una potencia.



El Gobernador, quien asistió al foro de migrantes, aseguró que Arizona es uno de los puntos más agresivos para el migrante donde se han distinguido por las políticas de agresión.



"Las leyes que han habido son muy singulares, lamentablemente, pero que se difunda bien y se oiga bien que Arizona depende de la economía de México", apuntó.



El político destacó que 16 mil millones de dólares se mueven en negocios, además de la exportación de minerales de Arizona.



Adelantó que el próximo 17 de febrero se reunirán todos los gobernadores de la frontera Norte para acotar una agenda bilateral con los estados de Texas, Arizona, Nuevo México y California.



"No pueden destruirse la economía de Estados Unidos", afirmó, "se ha construido con muchas décadas ya entre México y Estados Unidos".



