"Creía que moriría y no sabía por qué"

NOGALES()

"Estaba aterrado creí que iba a morir y no me explicaba por qué", expresó un hombre, de 39 años de edad, quien fue víctima de robo cuando salía de un servicio religioso por dos hombres que lo mantuvieron cautivo por seis horas.



Eran las 21:00 horas cuando Manuel salió de un domicilio, ubicado en la parte alta de la colonia Héroes, donde se congregó con otros cristianos en una reunión de oración sin imaginar que le esperaban horas de terror.



En el vehículo del pastor fue a dejar a las personas a sus domicilios y cuando regresó, justo al momento de bajarse del carro Impala, color gris, modelo 2008 y con placas de Sonora, fue interceptado por dos hombres.



Un hombre alto y otro de estatura regular, ambos delgados, encapuchados y que vestían ropa tipo militar, lo encañonaron con pistolas en mano, lo obligaron a tirarse al piso y lo esposaron con las manos hacia atrás.



"No te pongas rebelde porque aquí mismo te quebramos, me dijeron, me subieron al carro y me llevaron hasta unas dos cuadras del lugar donde me bajaron y me ataron los pies, las manos y el rostro con cinta adhesiva.



"Me echaron a la cajuela del carro y me llevaron hasta una casa abandonada, me metieron a un cuarto de baño y ahí me dejaron.



"Uno de ellos me advirtió que se iban a aventar un ‘jale’ en el carro, que no intentara nada porque estaría uno vigilando para matarme", abundó.



Mucho tiempo pasó sin que escuchara ruidos, pero aprovechó que una de las esposas metálicas estaba floja, se liberó una mano y tallando sus brazos con la pared logró quitarse la cinta adhesiva de sus brazos.



El hombre, al liberarse con un pedazo de lámina que estaba tirado, cortó también la cinta adhesiva de sus piernas, luego observó por la ventana y al ver que no había nadie decidió escapar.



"Salí corriendo de la casa abandonada, brinqué una barda de unos dos metros y corrí lo más que pude hasta esconderme en la parte trasera de una vivienda.



"Mis piernas no me respondían las tenía entumidas, pasó no se cuento tiempo, salí a la calle a pedir ayuda, pero los autos no se detenían, toqué a la puerta de un domicilio salió una pareja, pero igual al verme todavía con trozos de "teip" tuvieron miedo y no me ayudaron", dijo la persona.



Atemorizado



Ya eran las 03:30 de la madrugada, atemorizado corrió hasta llegar a su domicilio donde estaba su mamá, hermanos, sobrinos y miembros de la congregación cristiana que lo habían buscado de manera desesperada por seis horas.



El verlo todavía con restos de cinta adhesiva y las esposas metálicas adheridas a uno de sus brazos provocó el llanto de sus familiares, quienes lo recostaron en un sillón para examinarlo y saber que estaba bien.



El afectado sólo traía un golpe en el pómulo y una hinchazón en la cabeza ya que uno de los delincuentes le propinó un cachazo, pero estaba vivo y eso llenó de alegría a sus seres queridos, que no dejaban de abrazarlo.



El integrante de la congregación cristiana dijo que jamás se imaginó que le pasaría esta pesadilla, de la cual pensó que no saldría con vida.



SEÑALAN MODUS OPERANDI DE BANDA



NOGALES.- En menos de una semana tres personas de la sociedad civil fueron víctimas de robos con extrema violencia por parte de dos hombres armados, en hechos ocurridos entre el sector de la colonia Héroes y CTS-CROC.



Según informes de la Policía Municipal, el 6 de diciembre, un residente de la calle Arroyo Celaya fue interceptado cuando intentaba abordar su auto por dos hombres armados de complexión delgada.



El hombre fue amarrado y llevado hasta una casa abandonada en la parte alta de la colonia CTS-CROC, donde fue dejado por sus captores que huyeron a bordo del vehículo de la víctima.



Otro caso de robo con violencia fue en perjuicio de un taxista que circulaba en horas de la noche por la colonia Héroes, donde dos individuos, entre ellos uno alto y otro bajo de estatura, le solicitaron su servicio.



El conductor fue amagado con arma de fuego por los delincuentes, quienes lo ataron de pies y manos y lo llevaron hasta el mismo domicilio antes señalado donde lo dejaron abandonado.



La víctima logró liberarse y horas después los agentes de la Policía Municipal localizaron el taxi en una calle de terracería cerca de la escuela Miguel Hidalgo, en la parte alta de la colonia Héroes.



El tercer atraco violento en ese mismo sector ocurrió la noche del viernes, cuando un hombre que salía de hacer oración de un domicilio de cristianos fue interceptado por dos sujetos delgados.