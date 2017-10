Cumple cinco años asesinato de menor a manos de agente

NOGALES (GH)(GH)

Cinco años se cumplieron ayer del homicidio de José Antonio Elena Rodríguez, un jovencito de 16 años asesinado en México por disparos que un agente migratorio hizo desde territorio estadounidense.



De acuerdo con la autopsia realizada durante la madrugada del 10 de octubre de 2012, al encontrarse por la calle Internacional casi entronque con la calle Ingenieros, el menor recibió al menos once disparos en su cuerpo, la mayoría por la espalda.



Manuel Íñiguez, abogado de la familia, manifestó que el proceso contra el agente homicida sigue, aunque la audiencia pactada para ayer en una Corte Federal en Tucson, Arizona, fue recorrida hasta abril de 2018.



Explicó que la audiencia fue pospuesta a petición de la parte acusada, quienes afirmaron que derivado de un problema de enfermedad terminal al abogado que los representaba, tuvieron que contratar un nuevo abogado y necesitaban tiempo.



"Y al abogado nuevo dieron la oportunidad de tiempo para conseguir pruebas para estar en posibilidades de la defensa", explicó Íñiguez.



"Se molesta (familia de José Antonio, se indignan, ellos creen que es una manera de parte de la defensa, que probablemente así lo sea, pero es normal en esos juicios en el sistema norteamericano, juicios tan largos", expuso.



Por su parte ellos ya tienen todas las pruebas recabadas, recibiendo apoyo de las autoridades mexicanas y del Consulado de México en Nogales, Arizona, agregó.



"Ya estamos con todas las pruebas, inclusive cuando se hizo por parte del fiscal la consignación y el juez decretó la apertura del juicio son las pruebas que se llevaron a cabo y realizaron en México de parte de nosotros, tenemos todas las pruebas necropsia, testimonios", apuntó.



El abogado calificó como un logro enjuiciar a un policía por este acto, ya que estos asuntos no suelen proceder.



Destacó que el acusado está suspendido sin goce de sueldo, impedido para portar arma de fuego y no puede salir de un radio de acción en el Estado.