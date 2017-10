"Traía toda la corte celestial": Testigo

NOGALES(GH)

"No traía un ángel, la acompañaba toda la corte celestial", expresó una persona que fue testigo, cuando una automovilista sin frenos logró salir ilesa luego de una travesía a toda velocidad.



El incidente a las 14:45 horas cuando reportaron al C4 que en la avenida Plutarco Elías Calles y bodegas de la tienda Kuroda había quedado varado un vehículo sin frenos que sorteó varios obstáculos en el accidente.



Los hechos ocurrieron en la parte alta de la calle Artes, la más pronunciada de Nogales, donde una mujer de Francisca M., de 57 años, detectó fallas en el sistema de frenos de su vehículo Ford Grand Marquis, color guinda y de modelo atrasado.



El vehículo tomó mucha velocidad en la vialidad angosta con vehículos estacionados a un lado y pasó por una guardería, siguió su trayectoria hasta cruzar la avenida Ruiz Cortines, donde afortunadamente no se atravesó ningún auto.



El vehículo a velocidad inmoderada impactó la guarnición y brincó las vías del tren sólo instantes antes de que pasara la máquina ferroviaria que trasportaba una larga hilera de furgones rumbo al Norte de la ciudad.



Luego de cruzar el carro las vías del tren, también impactó otra guarnición y las plantas ornamentales para luego atravesar la avenida Plutarco Elías Calles donde de forma afortunada no se colisionó con otros vehículos.



El vehículo Ford perdió velocidad y quedó varado en la puerta de la bodega del comercio antes mencionado en el percance automovilístico, donde no se registraron personas lesionadas.



Una mujer de nombre Rosa María, trabajadora de la guardería Eva Zamano, quien fue testigo de los hechos, expresó su asombro ante la suerte de la conductora que resultó ilesa y quien evitó atropellar personas y de chocar contra otros automóviles.