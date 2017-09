"Caen" policías de Nogales; los acusan de asalto

NOGALES, SONORA(GH)

Tres policías municipales activo, entre ellos uno con permiso por incapacidad, fueron señalados como los responsables de cometer un asalto a mano armada en joyería ubicada frente al Ayuntamiento Municipal.



Según información de autoridades municipales los agentes detenidos son Javier Trinidad C., R., ausente en sus labores desde hace meses por incapacidad física, y los oficiales Francisco Javier T., C., y Ramón Antonio C., V.



El atracó ocurrió alrededor de las 09:30 horas en el establecimiento localizado en avenida Obregón y calle González, frente al edificio del Ayuntamiento Municipal.



Las autoridades realizaron recorridos de búsqueda y a los pocos minutos lograron detener a las tres personas que resultaron ser agentes activos del Departamento de la Policía Municipal de Nogales.



HALLAN ARMA



A los inculpados se les aseguró un arma de fuego y un lote con joyas que obtuvieron del atraco cometido en la negociación, donde además causaron destrozos en tres vitrinas.



Una de las víctimas de asalto informó que los tres sujetos ya identificados llegaron amenazando con arma de fuego, para posteriormente quebrar los cristales de los estantes de donde sustrajeron las joyas.



Los presuntos responsables fueron llevados a la cárcel municipal y posteriormente fueron puestos a disposición de la Procuraduría General de la Republica por la portación del arma de fuego.



Ahora deberán de responder ante el Ministerio Público por el supuesto asalto en el negocio.