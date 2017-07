Nogales: Madre solicita apoyo para localizar a su hija de dos años

NOGALES, Sonora(GH)

Apoyo para localizar a su hija de dos años, quien fue llevada por su papá biológico desde el viernes pasado, pidió a través de redes sociales una madre de familia.Wendy A. Q. relató en una entrevista realizada en un portal local, que el padre de familia dijo que llevaría a su niña a una tienda en la colonia Nuevo Nogales pero escapó con ella desde el viernes y desde entonces no tienen noticias de ella.El papá fue identificado como Enrique Salvador A. de oficio músico, de quien desconoce su paradero.Desde entonces no sabe de la pequeña Lilith y según lo manifestado, no había sido atendida debidamente por las autoridades estatales.