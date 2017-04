VIDEO: Se registra fuerte incendio en recicladora en Nogales

NOGALES, Sonora(GH)

Inmensas columnas de humo dejó hoy por la tarde un incendio registrado en una recicladora ubicada en la parte Norte de la ciudad, a unos 600 metros de la Garita Mariposa.



La emergencia, de la cual hasta hasta el momento no reportaban personas lesionadas, se registró en la Recicladora Samlo, ubicada a un costado del Conjunto Habitacional Pima 2. Todavía por la noche siguen combatiendo el fuego.



Manuel Hernández Domínguez, comandante del Cuerpo de Bomberos Gustavo L. Manríquez, dijo que hasta el momento se desconocían las causas que originaron las llamas.



“Es una recicladora, no sabemos (material en llamas), ha habido muchas explosiones, por el color de los humos y lectura que podemos ver que es plástico, cartón, madera, aluminio, metales, hay gases, todo tipo de emanación de gases que es lo peligroso“, comentó.



El voluntario agregó que ante el riesgo que representaba la emergencia, sería combatida con ataque defensivo, tratando de contenerlo y que no siguiera avanzando.



Mientras laboraban alrededor de 40 bomberos, personal de Cruz Roja Mexicana permanecía a la expectativa y revisaba médicamente cada cierto tiempo a los bomberos, quienes se hidrataban y se les tomaba el pulso para evitar que se resultaran intoxicados.



Había presencia de autoridades municipales y Protección Civil tanto del Estado como del Municipio, así como fuerzas castrenses.



Hernández Domínguez indicó que probablemente durarían unas seis horas más en contener el fuego, pero que los trabajos continuarían durante toda la noche.



Estaban siendo apoyados con cisternas privadas y del organismo de agua potable.



Mientras se daba esta contingencia se registró un segundo incendio en tres viviendas de la colonia Esperanza.