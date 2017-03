Albergue registra mayor afluencia de repatriados

NOGALES(GH)

Un flujo migratorio mayor de personas repatriadas de Estados Unidos que con la intención de cruzar la frontera de forma ilegal, es el que se ha experimentado en albergues de Nogales en los últimos días.



Francisco Loureiro Herrera, propietario del albergue San Juan Bosco, explicó que comúnmente la mitad de la población que recibe son migrantes repatriados y la otra mitad por migrantes en tránsito.



En ocasiones aumenta el flujo de personas con intención de cruzar la frontera, pero no ha sido así en los últimos días, expuso.



"Han llegado más repatriados", abundó, "la mayoría ha tenido mucho tiempo allá, la otra vez llegó una señora que tenía quince años y la acababan de repatriar y otra que ya se fue que andaba en la calle y la pararon", contó.



"Le dijeron que le iban a dar una ID (identificación) pero era para deportarla; la mayor parte de los que recibimos son repatriados", apuntó.



Más difícil



El propietario del albergue San Juan Bosco que tiene cerca de 35 años de labor social, manifestó que el migrante platica que actualmente está muy difícil cruzar hacia Estados Unidos.



"Muchos no vienen por la información que les dan allá en su lugar de origen, que está más dura la cruzada y tienen miedo, les dicen que están más reforzadas las fronteras", relató.



"Me estaban comentando que antes cruzaban muy fácil por el rumbo de Santa Cruz y ahora en cuanto cruzan los detienen", agregó, "está muy reforzado inclusive en la carretera hay mucha vigilancia".



"Una muchacha que se fue la agarraron llegando a Phoenix y la pararon y no traía documentos, le dijeron que la iban a detener unos momentos pero fue para repatriarla", externó.



Hasta hace unos quince días se atendían hasta 100 migrantes en el albergue; pero a partir de esta semana los números se desplomaron a no más de 50, la mayoría repatriados tras más de 10 años de antigüedad en la Unión Americana.