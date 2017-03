Maquiladora ofrece trabajo a haitianos

NOGALES(GH)

Una maquiladora que ensambla productos médicos mostró una fuerte solidaridad con los haitianos varados en Nogales, ya que además de apoyarles con los trámites para trabajar conseguirá capacitación en francés.



Hipólito Sedano Ruiz, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), destacó que la empresa intervendrá ante la Secretaría de Gobernación (SG) para apoyar a los extranjeros en sus trámites.



Explicó que la empresa les hará una propuesta por escrito para presentar la solicitud ante las autoridades migratorias mexicanas.



Precisó que en el albergue del Club Rotario de Nogales hay once haitianos, pero que la maquiladora tiene capacidad para emplear hasta 60 personas.



"Ellos dicen que pueden contratar hasta 60 personas, que una vez que ocurriera, ellos mismos (haitianos) podrían invitar gente varada en otras partes para que vinieran a la frontera y se instalaran", platicó.



Además de alimentación se les ofrece transportación y el pago del permiso de trabajo, agregó.



Incluso la gerencia de la planta manifestó su compromiso que la capacitación se realizaría en francés que es el idioma que más dominan estos extranjeros.



"Ellos (representantes de la maquiladora) asistieron y platicaron con los haitianos que son once personas, el paso siguiente será presentar un escrito de la planta par pedir al Instituto Nacional de Migración (INM) otorgar visas de trabajo para ponerlos a trabajar", expuso.



El Ejecutivo industrial opinó que el proceso de permisionar a los haitianos para poder trabajar ha estado muy lento.



"Se trajeron estas gentes, entraron al País, pero no están dando condiciones, sabemos que hay unas causales que algunos mintieron para entrar al País diciendo que eran de la República Democrática de El Congo en lugar de Haití", añadió.



"La razón la desconozco pero fue una situación colectiva, en conjunto como que les comentaron que dijeran que son de África y no de Haití", apuntó.