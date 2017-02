Hallan a indigente envuelto en cobija en Nogales

NOGALES, Sonora(GH)

Envuelto en una cobija y sosteniendo un paquete de galletas en su mano fue localizado el cuerpo sin vida de una persona en condición de calle, en la colonia Luis Donaldo Colosio.



La persona fallecida, no identificado, fue localizado a las 12:30 horas en la parte posterior de un domicilio ubicado en calle Los Comanitos y Los Jiménez, tras la alerta del C4 .



Ante la sospecha de que pudiera tratarse de una muerte violenta se realizó un gran despliegue de elementos de diferentes corporaciones policiales quienes acudieron al lugar antes mencionado.



El área fue acordonada y fue entonces que el personal de Servicios Médicos Forense de la Procuraduría General de Justicia del Estado realizó las primeras averiguaciones sobre lo sucedido.



Las autoridades investigadoras informaron que la persona fallecida era un hombre de entre 50 y 60 años de edad, no identificado quien estaba tirado sobre unos matorrales y en la parte posterior del domicilio.



La víctima no presentaba huellas de violencia y las autoridades ministeriales indicaron que en las próximas horas realizarían la autopsia requerida por ley para determinar las causas que originaron el deceso.