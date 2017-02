Aumenta número de muertes en accidentes viales en Nogales

NOGALES, Sonora(GH)

De los 113 accidentes viales que se han registrado hasta el 9 de febrero en Nogales, han dejado como saldo 63 personas lesionadas y dos fallecidos, según reportes oficiales de las autoridades municipales.



En el comparativo de los meses de enero y febrero pero del año 2016 se habían contabilizado 121 accidentes viales, con 101 personas lesionadas pero sin fallecidos en incidencias de tránsito.



Las dos personas que han fallecido en accidentes vehiculares durante estos primeros meses del 2017, ocurrieron en el periférico Oriente, uno de ellos a la altura de la colonia San Miguel y el más reciente en sector Las Cuevitas.



Las estadísticas de las autoridades municipales indican que este año se han contabilizado 13 atropellamientos de los cuales siete han sido por falta de precaución de peatones y seis por responsabilidad de automovilistas.



Los reportes oficiales indican que 27 de los accidentes que han derivado en choques vehiculares se han presentado por la falta de precaución de los automovilistas al invadir el carril de circulación.



Once percances han ocurrido por el exceso de velocidad, diez por no respetar la luz roja del semáforo y también diez percances provocados por conductores en estado de ebriedad.



El año pasado



La ciudad de Nogales registró durante el año 2016 un total de 925 accidentes viales que dejó un saldo de 27 personas fallecidas y 508 lesionados según cifras del Departamento de Tránsito Municipal.



De las 27 muertes ocurridas en accidentes de tránsito doce ocurrieron en el casco urbano, once en la Carretera Internacional, dos en el camino a Mascareñas y dos más al Poniente de la ciudad de Nogales.