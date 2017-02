"Estoy haciendo todo esto por ellos": Guadalupe

NOGALES, Sonora(GH)

"Quiero mucho a mis hijos y estoy haciendo todo esto por ellos", platicó ayer Guadalupe García Aguilar, quien fue deportada el jueves bajo las nuevas regulaciones migratorias del presidente Donald Trump.



Nacida en Acámbaro, Guanajuato y deportada tras vivir 19 años en los Estados Unidos, donde nacieron sus hijos de 16 y 14 años, ambos ciudadanos estadounidenses, Guadalupe decidió quedarse unos días más en Nogales.



Era acompañada por sus hijos Ángel y Jacqueline, así como por su cuñado Jonathan Dunnuck.



Relató que estaría acompañada por sus hijos por unos días pero que probablemente el fin de semana retonarían a Phoenix, Arizona.



"Ha sido un poquito difícil; ahorita estoy bien pero sé que cuando se llegue el tiempo tal vez me quiebre un poco, gracias a Dios mis hijos pueden ir y venir a verme cuando quieran", añadió.



LES DA CONSEJOS



Guadalupe dijo que les ha dicho a sus niños que le echen muchas ganas a la escuela y que ellos le dicen que están muy orgullosa de ella y que seguirán luchando para que un día vuelvan a estar juntos.



Entrevistada en el Centro de la ciudad, dijo que seguiría en Nogales por unos días hasta ver a qué determinación llega con su esposo y el abogado, que sigue su caso.



"Voy a ver con Carlos primero (esposo) y vamos a decidir que es lo posible sea que me vaya sea que me espere", añadió.



Guadalupe se quedaría la noche del jueves en un albergue de la localidad pero al tener la visita de sus hijos y familiares se fueron a un hotel.