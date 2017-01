CNDH sin quejas contra la Policía en manifestaciones

NOGALES, Sonora(GH)

El representante de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) afirmó que no recibieron ninguna queja contra policías por abusos durante los conflictos suscitados en las manifestaciones.



Jesús Gavino Cabanillas Herrera, titular de la CNDH en Sonora, señaló que en esas oficinas no se registraron quejas de ciudadanos por violación a los derechos humanos contra agentes policiacos.



"En esta oficina no ha habido ninguna queja en ese sentido, hago la aclaración que en esta oficina porque en cualquier oficina de Derechos Humanos tiene la facultad de recibir cualquier queja".



"Concretamente en este lugar no hemos recibido ninguna queja respecto de alguna presunta violación a los derechos humanos cometidas por autoridades de cualquier nivel de Gobierno es decir municipal, estatal o federal".



Cabanillas Herrera indicó que aún prevalece la posibilidad para las personas que sientan que han sido violentados sus derechos de interponer quejas aunque se encuentren en cualquier parte del Estado o País.



En cuanto a la intervención durante la manifestación de autoridades municipales y estatales en los conflictos de manifestación señaló que están autorizados siempre y cuando exista una solicitud.



"Cuando la autoridad de Seguridad Pública actúa debe de hacerlo en base ha alguna solicitud del ministerio publico o juez, ya sea local, común o fuero federal cuando se está integrando un expediente" mencionó.



El representante de la CNDH dijo que desconoce si las autoridades municipales y estatales que actuaron en las manifestaciones contaban con solicitudes de intervención por parte de las autoridades correspondientes.