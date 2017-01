Consejo Empresarial de Nogales reconoce liberación de las vías

NOGALES, Sonora(GH)

El Consejo Empresarial de Nogales agradeció la intervención inmediata del Gobierno estatal para desocupar las vías del ferrocarril, pues considera que ello ponía en riesgo inversiones importantes en Sonora, como la de la Planta Ford, de la que dependen de manera directa e indirecta alrededor de 20 mil familias, revela un comunicado de prensa.



Los presidentes del Consejo Empresarial, la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), Cámara Nacional de la Industria y la Transformación (Canacintra) y de la Fundación del Empresariado Sonorense (Fesac) de Nogales, fijaron su postura sobre el alza en el precio de la gasolina a través del boletín.



Andrés Octavio Ibarra Salgado, presidente saliente del Consejo Empresarial, mencionó en el boletín que están inconformes como ciudadanos e iniciativa privada con el incremento de los combustibles, principalmente en las fronteras, en donde éste asciende casi al 36% y donde no se aplica el subsidio como se hacía antes.



"Estamos de acuerdo y aplaudimos las manifestaciones pacíficas de la ciudadanía, pero también rechazamos de manera tajante la violencia que se presentó el fin de semana", insistió Ibarra Salgado, según el comunicado.



El empresario criticó la infiltración de grupos en estos hechos lamentables y aunque dijo no saber cuál era el fin o quiénes los manipulan, sí consideró algo vergonzoso para Nogales.



"Esta es una ciudad pujante, económicamente activa y efectiva para la inversión y es lo que queremos que se sepa, por ello agradecemos al Gobierno del Estado su intervención inmediata en la desocupación de las vías del ferrocarril", expresó Ibarra Salgado en el comunicado.



Hay un problema grave con la cancelación de la inversión en San Luis Potosí de la Ford, agregó, pero a Sonora le tocó que aquí se fabricara el Focus, pero con el bloqueo de las vías se tenían catorce trenes detenidos, lo cual no permitía el desarrollo natural de esa planta en Hermosillo.



Javier Freig, presidente electo del Consejo Empresarial, dijo que el tipo de manifestaciones como las del fin de semana se tienen que evitar, pues como mexicanos, sonorenses y nogalenses lo que tienen que hacer es ponerse a trabajar, explotar lo relacionado a la mano de obra y logística y que existan vías de comunicación abiertas a la importación y exportación.



"Lo que menos requiere el país es perder empleos, porque esto significaría tener más hambre y ahí sí habría un problema grave", expresó en el boletín.



El presidente de la Canacintra, Hipólito Sedano Ruiz, indicó que no están de acuerdo en las protestas violentas, pues no es una herramienta para expresar el sentir de una ciudadanía y no se debe afectar a terceros.



Mencionó que es innegable la participación de algunas organizaciones que más allá de los intereses propios y auténticos de los manifestantes, buscan intereses personales y es algo que reprueban.



SON SOLIDARIOS: CANACO



El presidente de la Canaco, Carlos Jiménez, refirió que son solidarios con la ciudadanía y que como organismo camaral piden que regrese el subsidio a las fronteras y se retroceda en el impuesto a la gasolina, pero hizo un llamado a la civilidad y la tranquilidad, ya que la violencia no beneficia a nadie.



Los integrantes del Consejo Empresarial que alberga entre otros integrantes a los presidentes de organismos camarales, coincidieron en que el Gobierno Federal debe buscar otras acciones para sacar adelante el tema de la gasolina, como el recorte a los presupuestos para partidos políticos, los bonos a legisladores, así como la reducción en el gasto corriente.