Magdalena-Nogales tiene 9 desviaciones; aseguran avanza obra

Entre Nogales y Magdalena de Kino hay una distancia de 87 kilómetros y en 65 kilómetros de ellos, hay desviaciones, dobles sentidos y tránsito lento, lo cual eleva el nivel de riesgo para los viajeros.



En las últimas dos semanas se han registrado dos muertes y siete lesionados, algunos graves, como resultado de choques de frente al querer rebasar en estos tramos carreteros doble sentido, en rehabilitación.



En un recorrido realizado por EL IMPARCIAL se constató que hay nueve desviaciones en el trayecto de Nogales a Magdalena de Kino, algunas en una distancia de hasta 15 kilómetros.



Las desviaciones inician cuando apenas el automovilista sale del casco urbano de Nogales y salvo escasos kilómetros concluyen hasta la caseta de cobro de Magdalena.



En tramos se observa que hay pedazos de concreto, en otras arena compactada o asfaltada y en otros apenas se demolió el antiguo asfalto.



Julio César Escalante, quien conduce un tractocamión, manifestó que tiene dos años desplazándose por el tramo Ímuris-Magdalena de Kino, y no ve avances para concluir las reparaciones.



"De Magdalena a Ímuris está ‘pal’ perro, está muy acabada, hay partes que sí está muy bien como que la están haciendo pero desde que la están haciendo está igual", afirmó.



"Tengo dos años pasando por donde mismo y no le veo futuro a la carretera, lamentó.



Como conductor de una unidad de dimensiones grandes aseguró que el desplazarse en doble sentido por solamente dos carriles es muy pesado para quienes conducen esas unidades.



Adán Delgado, residente de Tucson, viaja con frecuencia hasta Hermosillo y tal le parece que nunca terminan esas obras carreteras.



"Soy de Tucson, tengo años cruzando, llego a Hermosillo, parece ser que nunca se ha arreglado y es inconveniente para uno, ni ganas de manejar mi propio carro, es muy complicado", expuso.



Francisco Estrada observa una carretera de gran peligro.

"Hay muchas desviaciones, está peligrosa, una carretera de dos carriles es más peligrosaa", consideró.



La condición de la Carretera Internacional que está en etapa de modernización requiere que los viajeros extremen precauciones y eviten el exceso de velocidad y rebasar en tramos habilitados en doble sentido, destacaron Jorge Vargas.



El inspector auxiliar de la Policía Federal Preventiva (PFP) División Caminos indicó que la alta incidencia de accidentes ocurridos en la Carretera Internacional han sido producto de la falta de precaución de los conductores.



"Los trabajos de modernización que se están efectuando en la carretera", dijo, "no son para manejar a altas velocidades ni para hacer rebases".