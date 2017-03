Cobran "polleros" hasta 8 mil dólares: Autoridades de EU

NOGALES (GH)(GH)

De acuerdo al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés), desde noviembre de 2016 los "coyotes" han subido sus tarifas por ciertas regiones montañosas no especificadas.



Los costos



De cobrar cuotas de 3 mil 500 dólares por persona para ayudarles a cruzar la frontera de manera indocumentada, han aumentado su tarifa hasta llegar a sumas de 8 mil dólares.



Continuará el flujo



El alza en las cuotas de los "polleros" o "coyotes" podría frenar la migración pero no acabará con ella, consideró el sheriff del Condado de Santa Cruz, Arizona, Marco Antonio Estrada.El mando policiaco consideró que mientras exista la necesidad y la desesperación, así como la intención de progresar, la gente seguirá buscando la manera de cruzar la frontera a Estados Unidos y lograr su sueño.



"No creo que vaya a frenarla, a la mejor se detiene un poquito, pero no se va a acabar", opinó.



El sheriff del Condado de Santa Cruz agregó que oficialmente no ha tenido conocimiento del fenómeno de alza en los cobros de organizaciones criminales por cruzar personas ilegalmente.



Pero que lógicamente a mayor medida que las organizaciones delictivas enfrenten nuevos retos de las autoridades migratorias para el trasiego ilegal de personas, mayores serán sus cuotas.



Más difícil, más caro



"Me imagino que en cuanto más difícil, más trabajo u obstáculos les ponen para que la gente tenga más dificultad será más peligroso, los carteles van a cobrar más; es una industria para ellos", expuso.



Estrada aseveró que hay varios reportes que indican la baja en el flujo migratorio, pero también hay otros avisos donde se habla que podrían esperar una mayor migración.



Destacó que en el caso del Condado de Santa Cruz, Arizona la situación está tranquila y no ha habido mayores problemas relacionados con el tema migratorio.