Liberan a detenidos de Nogales

NOGALES, SONORA (GH)(GH)

El empresario Francisco Cervantes de los Reyes y Jorge Hernández, ambos detenidos durante el desalojo en el cruce ferroviario internacional, fueron liberados ayer por la tarde.



Poco antes de las 17:00 horas se confirmó la liberación de estas personas que se encontraban recluidas en las oficinas de PGR en la ciudad de Hermosillo, Sonora.



En entrevista telefónica dijo que lo dejan salir bajo palabra porque lo investigaron y vieron que no tenían relación alguna con grupos subversivos.



Agregó que faltaría juntarse con los abogados que le ayudaron para ver qué sigue en relación al caso.



"Mira la verdad para mí como lo dije es un honor lo que ha pasado, lo hice por voluntad propia, nadie me impuso porque amo a mi gente, a estas mujeres atrás de mí cuando estaba pasando todo", comentó.



"Cómo no hacerlo que estuvieron durmiendo a la intemperie, pusieron su patria primero antes que sus hogares, fueron la inspiración para mí", platicó.



NINGÚN TRATO ESPECIAL



Francisco dijo haber sido tratado como cualquier otro reo, sin ningún trato en especial, pero que tampoco lo denigraron.



"Yo mismo me puse las esposas porque el muchacho que me iba a aprehender, que lo iba a hacer, no podía, estaba nervioso, no podía ponerlas", comentó.