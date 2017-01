Indagan si grupos de delincuentes usaron armas contra los agentes

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Las investigaciones señalan que hubo dos grupos que participaron en el ataque en contra de los agentes que estuvieron en Nogales, con daños a patrullas que posiblemente provocadas por armas de fuego, aseguró Adolfo García Morales.



El secretario de Seguridad Pública señaló que se investiga lo ocurrido el jueves de la semana pasada al Norte de Hermosillo y lo del domingo en Nogales.



"Nosotros tenemos claro en Nogales dos grupos que participan, no los puedo decir, porque está en investigación, no puedo revelar datos y hasta que se vincule a proceso y de encontrar la participación de estos grupos se dará a conocer".



"De momento no puedo decir si tienen que ver estos grupos con lo ocurrido en Hermosillo, pero son dos grupos distintos los que participaron y que invitaban a la violencia en Nogales", manifestó.



Dentro de la investigación se señala que patrullas, las cuales están blindadas, tuvieron daños que difícilmente se hacen con piedras, por lo que se indaga si pudo haber habido disparos de particulares contra los agentes.



"Se supone incluso que pudo haber disparos de particulares, no lo tenemos comprobado, pero en las patrullas blindadas, tienen afectaciones, que son muy difícil de presentar porque tienen nivel 7 de blindaje y con una piedra difícilmente le pueden producir daño, pero eso está en proceso de investigación...", refirió.



ACTÚAN POR DENUNCIAS



Los agentes tanto de la Estatal Investigadora como Estatal de Seguridad Pública desalojaron a las personas por denuncias que se presentaron por parte de Ferrocarriles Nacionales, algunas empresas y Aduana, agregó García Morales.



"Desde una semana se venían obstaculizando las vías del tren y se venían liberando la aduana, la entrada a México, no de la entrada a Estados Unidos y que era lo que estaba aconteciendo, que pasaban vehículos, mercancía sin pasar por aduana, pero lo más riesgoso es que pudo, o a lo mejor pasó, pasar armamento y demás.