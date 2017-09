Se entera de terremoto en Nogales; busca a familiares por teléfono

NOGALES, SONORA (GH)(GH)

Lorenzo Pérez Pérez migraba con la intención de llegar a los Estados Unidos, cuando se dio cuenta que la tierra que abandonaba era presa de una catástrofe natural.



Procedente de Chiapas, de Zinancatán, se encontraba en el Albergue San Juan Bosco, ubicado en esta frontera donde pasaría la noche.



Relató que aunque el sismo ocurrió durante la noche del jueves fue hasta la mañana del viernes que se enteró de lo que había ocurrido.



"Apenas me enteré hoy en la mañana y hablé con mi familia hoy en la tarde", platicó.



Preocupado por tener noticias sobre este incidente, dijo que por la tarde tuvo oportunidad de hablar y que cuando le confirmaron que su familia y en su comunidad estaban bien no habían sido afectados por el sismo.



"Me dijeron que todo está bien ahí, los demás en otra parte no se, pero ahí todos bien", indicó.



NO LES PASA NADA



El migrante agregó que sus familiares le informaron que se sintió el temblor pero que no les pasó nada.



"Lo sintieron pero creo que no les pasó nada a ellos, en otras partes de Chiapas hubo heridos, creo que en San Cristobal", relató.



Lorenzo no pudo hablar por mucho tiempo, ya que posteriormente llegó la van del Instituto Nacional de Migración (INM) para ser trasladado al albergue.



"Me preocupé bastante porque está mi familia", expuso.



Lorenzo agregó que no le había tocado que ocurriera en sismo en su comunidad.



"Es raro lo que ha pasado hoy, no me ha tocado", agregó Lorenzo Pérez.