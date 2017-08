Hombre cumple hoy cinco días de desaparecido

NOGALES, Sonora(GH)

Familiares del hombre desaparecido apoyados por socorristas del grupo Halcones Dorados prosiguieron la búsqueda en el Arroyo Los Nogales y de lado estadounidense.



Por cuarto día, integrantes de la familia de Lauro Arturo Gutiérrez Rubio iniciaron la inspección a las 06:30 horas en el lugar donde ocurrió el incidente el viernes 4 de agosto.



Con palas y varillas caminaron removiendo tierra y escombros por el canal hasta los límites del bulevar 2000 y frente a los patios de Ferrocarriles de México sin obtener resultados positivos.



Jesús Gutiérrez Rubio, hermano del desaparecido, informó que viven momentos terribles, pero destacó que son una familia unida en el dolor y que no pierden la esperanza de localizar el cuerpo para darle santa sepultura.



Los socorristas y los familiares del hombre desaparecido inspeccionaron metro a metro el cauce del arroyo y a las 10:00 horas terminaron la búsqueda en ese sector para luego dirigirse hacia Estados Unidos.



La familia solicitó la ayuda del Consulado Mexicano en Nogales, Arizona, quienes hicieron los trámites correspondientes para obtener el apoyo de grupos especializados en búsqueda y rescate.



La revisión se realizó desde el lado Sur de la ciudad por el canal Nogales Wash con la ayuda de autoridades de rescate de Arizona y hasta la tarde de ayer no había resultados.



El pasado viernes el conductor de un pick up, Julio Villa, quien sobrevivió, trató de cruzar un arroyo a la altura del salón de eventos Texas, la imprudencia provocó que la corriente de las aguas broncas los arrastraran con todo y auto.