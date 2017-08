Francisco Loureiro, 35 años de ayudar a quien lo necesita

NOGALES, Sonora(GH)

Presenciar a una familia vulnerable a las bajas temperaturas inspiró hace 35 años la labor altruista de Francisco Loureiro Herrera, fundador del Albergue para Migrantes San Juan Bosco y reconocido con el premio Estatal a la Filantropía.



Desde el año 1982 que se instituyó el albergue se les brinda alojamiento, alimentos, vestimenta, artículos de limpieza personal, atención médica y medicamentos, así como ayuda de pasajes a migrantes en estado vulnerable.



Loureiro Herrera recordó la anécdota que conmovió su corazón y el de su esposa Gilda Esquer en una tarde gélida de 1982, la cual significó dedicar desde entonces sus esfuerzos en ayudar a los más necesitados.



"Fue en 1982, en ese entonces nevaba muy fuerte aquí en Nogales, había temperatura bajo cero y al llegar al trabajo mi esposa y yo observamos que en la puerta estaba una mujer indígena con un niño en la espalda y otro de la mano pidiendo ayuda".



"Le dimos ayuda pero después cuando miramos las caritas de las niñas semicongeladas decidimos ayudarlas mejor y las llevamos a casa, se pusieron muy contentas y en el trayecto nos contaron que había más personas en igual condición", recordó.



Loureiro Herrera sintió el dolor ajeno y esa misma tarde de bajas temperaturas acudieron a la plaza Miguel Hidalgo, donde auxiliaron a 69 migrantes así como a otro grupo similar en la estación de ferrocarriles.



Con la ayuda de familiares, vecinos y amistades acondicionaron un galerón (ahora albergue) de su propiedad y consiguieron cobijas, calentones para resguardar a los migrantes y así surgió el Albergue San Juan Bosco.



"Mi satisfacción personal es servir a alguien que verdaderamente lo necesita y sé que el trabajo que estoy haciendo a favor de ellos es muy necesario porque desde que está el albergue el migrante ya no se encuentra en situación de abandono.



"Podemos decir que ya no están en estado de vulnerabilidad, aquí tenemos el espacio, las ganas y lo elemental para atenderlos y de darles lo necesario para que continúen en su camino en búsqueda de una manera más digna de vivir", dijo.



INESPERADO RECONOCIMIENTO



El haber sido reconocido con el Premio Sonora a la Filantropía 2016 en la categoría Persona, fue algo inesperado para Loureiro Herrera, que lo llena de satisfacción y orgullo por ser considerado en la filantropía sonorense gracias a la labor a favor de los migrantes.



El objetivo de la institución a lo largo de los 35 años de servicio es apoyar a la persona que menos tiene, principalmente al migrante, y buscar lo necesario para que tenga acceso a una mejor calidad de vida.



De acuerdo con los registros que se tienen desde el año 1982, en el Albergue para Migrantes San Juan Bosco ya son aproximadamente un millón de personas que han sido ayudadas por la familia Loureiro.



El albergue no sólo brinda atención a migrantes, también personas en condición de calle son apoyadas, además de familias que por desastres naturales o situación económica requieren de alojamiento, vestimenta y alimentos.



OPORTUNIDAD DE AYUDAR



Para el señor Francisco Loureiro Herrera es importante crear conciencia en la ciudadanía de la oportunidad que otorga la vida para ayudar a las personas vulnerables y contribuir dando algo de lo que tenemos.



"Yo les diría a la ciudadanía que recordemos que en un momento de nuestras vidas hemos o vamos a necesitar de alguien y que siempre tenemos una oportunidad de ayudar a personas en estado vulnerable.



"A la juventud yo les pediría que se preparen para enfrentar los retos de la vida y que le tomen la importancia debida a los valores como principal herramienta para valorar nuestras vidas y la de los demás", comentó.



El fundador del Albergue para Migrantes San Juan Bosco reconoce la importancia fundamental que representa su esposa Hilda Esquer para haber logrado saltar las dificultades y hacer posible tantos años de servicio.



"Cuando me dicen mis amistades que soy afortunado por tener a una buena mujer a mi lado, yo les contesto que sí soy un bendecido pero que mi esposa no está a mi lado, ella siempre está enfrente, guiando mi camino.



"Ella es mi pilar, el motor que me impulsa, quien comparte mis tristezas, mis alegrías, la persona que ha hecho posible este sueño, sin ella no existiera el albergue, es fundamental en todo lo que hemos logrado", reconoció.



NO HA SIDO FÁCIL



Hablar de 35 años de servicio continuo a favor de los migrantes no ha sido tarea fácil para la familia Loureiro, hubo momentos difíciles donde enfrentaron más obstáculos que soluciones.



"Hubo muchas ocasiones que no encontrábamos la manera de atender a tantas personas, pero la solidaridad del pueblo nogalense, los amigos, los familiares nunca dejaron de apoyarnos.



"Cada quien con su granito de arena fue empujando este proyecto y con la colaboración de muchas pero muchas personas hoy podemos decir que estamos más firmes y decididos para seguir adelante", enfatizó.



Lo que inició en 1982 con la ayuda a una mujer y sus dos hijos que sufrían hambre y las inclemencias del clima ahora se ha convertido en una institución reconocida a nivel nacional por la labor a favor de los migrantes.



"Acordamos mi esposa y yo hacer algo por ellos pero nunca pensamos que íbamos a durar tanto tiempo, para nosotros ha sido un placer, lo hacemos con mucho gusto, sabemos que las mejoras en estas personas a nosotros nos engrandece espiritualmente.



"Ver una sonrisa en estas gentes que están derrotadas y abandonadas y sentir que cuando les tiendes la mano logras cambiar sus vidas", expresó, "es lo que nos mueve a ser mejores".