Niño es atropellado en Nogales luego de salirse de su casa

NOGALES, Sonora(GH)

Un niño de tres años fue atropellado al salirse de su casa ubicada en el fraccionamiento Lomas de Anza.



El pequeñito sufrió de fractura expuesta, no revelando pero no revelaron en qué zona.



Autoridades informaron que el trágico caso ocurrió a las 19:15 horas del sábado, cuando reportaron un atropellamiento por la calle Loma Caldas, número 141, del fraccionamiento Lomas de Anza.



El niño Jesús Martín, hijo de Rosario C. fue arrollado tras salirse de su casa y caminar entre los carros estacionados y al cruzar la calle provocar ser atropellado.



El conductor del taxi de la marca Nissan, tipo Sentra, modelo 1994, del sitio La Barda, fue identificado como Alejandro F., de 40 años.



El caso fue turnado a una Agencia Ministerial de Investigación Criminal y el vehículo remolcado al Corralón Municipal.