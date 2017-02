Repatrian a México a 13 mil 746 niños migrantes solos

NOGALES, Sonora(GH)

El fenómeno de niños migrantes que intentan cruzar la frontera con Estados Unidos sin la compañía de un adulto no se detiene, según las estadísticas de las autoridades migratorias mexicanas.



Siete de cada diez menores migrantes repatriados a territorio mexicano durante el 2016 venían no acompañados de un adulto, y en una comparativa con el 2015 el volumen de casos aumentó en un 17.1%.



De acuerdo con las estadísticas del Instituto Nacional de Migración (INM), en el 2016 se repatriaron a 13 mil 746 menores de edad, todos mexicanos, mientras que en el 2015 sumaron 11 mil 743.



Es decir, una diferencia del 17.1%, lo cual significa 2003 niños más entre 2016 y 2015.



De los 13 mil 746 repatriados en el 2016, 9 mil 719 eran no acompañados por un adulto. De ellos 8 mil 715 fueron varones y mil 4 mujeres.



En el caso de los que sí eran acompañados por algún adulto familiar, 2 mil 270 eran varones y mil 757 mujeres, sumando en total 4 mil 27.



Edades



En el rango de edad de cero a once años, el 93.3% de los casos de menores mexicanos eran acompañados por un adulto.



Mientras que en el rango de edad de 12 a 17 años el 85.9% eran no acompañados.



No acompañados



Los estados receptores de las repatriaciones de menores migrantes no acompañados, fueron Tamaulipas con un 31.1% de los casos; Sonora con 27.6%, Baja California con 18%; Chihuahua con 14.6% y Coahuila con 8.7%.



Acompañados



Y en el caso de los niños migrantes acompañados Baja California recibió un 68.1% de las repatriaciones; Tamaulipas 14.9%, Sonora 12.4%; Chihuahua 2.5% y Coahuila 2.1%.