Nogales: Mueven tren que se impactó contra portón Internacional

NOGALES, Sonora(GH)

Foto: Rubén Ruiz

Elementos de la Policía Municipal y agentes de Tránsito escoltaron el tren que impactó el portón del cruce internacional, en Nogales.La máquina ferroviaria fue trasladada al Sur de la ciudad, por la avenida Adolfo Ruiz Cortines.Oficiales de la Aduana estadounidense fueron los que finalmente frenaron el ferrocarril que avanzaba hacia la Unión Americana impactando el portón fronterizo.En una declaratoria informaron que el convoy se movía a baja velocidad permitiendo a los oficiales del Departamento de Aduanas y Protección de Fronteras subirse a la máquina y aplicar los frenos de emergencia.No hubo personas heridas en el incidente y el daño estructural fue mínimo, no afectando el crucero vehicular.Recientemente, cientos de personas se habían manifestado en las vías en contra del aumento en el precio de las gasolinas y no permitían que el tren cruzara de Estados Unidos hacia México.Esta mañana, cinco máquinas y dos vagones del ferrocarril se impactaron en el portón de cruce internacional del tren.Personal de Ferromex hacía movimientos y al liberar parte del tren, por inercia, las máquinas avanzaron hacia el Norte impactándose al portón.Ferromex no avisó de las maniobras del tren a las autoridades de Protección Civil, según informaron autoridades.Coordinadores de Protección Civil señalaron que levantarán un acta.