Grupo armado acribilla a adulto mayor en Nogales

NOGALES(GH)

Con armas "cuerno de chivo" y pistolas calibre .223, un hombre fue emboscado ayer por un grupo armado cuando circulaba en auto rumbo a su casa, al Poniente de la ciudad.



Según autoridades policiacas, el vehículo del lesionado presentó 31 impactos de proyectiles de armas de fuego.



El auto pick up Dodge Ram presentaba en diferentes partes de la carrocería once impactos de balas de un fusil calibre 7.62X39, así como 20 más de un arma de fuego calibre .223.



El hombre de 60 años de edad, fue hospitalizado con lesiones de gravedad.



Los hechos se registraron a las 13:15 horas, cuando alertaron al C4 que en la calle Ixcaltecos de la colonia El Represo se había suscitado una agresión armada en perjuicio de una persona de edad avanzada.



Las primeras averiguaciones indican que la persona viajaba con rumbo al Poniente a bordo de u pick up Dodge Ram, de color blanco y con placas de Sonora, al momento de ser atacado a balazos.



La agresión ocurrió frente a la clínica de equinoterapia, donde sujetos dispararon varios balazos a la víctima, quien herido siguió su marcha unos 200 metros más hasta estacionarse frente a su domicilio.



Una familiar del hombre lo auxilió y a bordo de una vagoneta de color gris lo llevó hasta el hospital antes mencionado, donde fue ingresado al área de urgencias para ser atendido de las lesiones recibidas.



El vehículo del afectado quedó varado con al menos ocho impactos de bala en la carrocería y cristales del lado del chofer, así como el posterior siendo el área acordonada por las autoridades.



En la diligencia participaron policías municipales, además de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y de Servicios Médicos Forenses (Semefo), quienes realizaron las indagatorias correspondientes.