Proyectan suspender gasolineras en Nogales

NOGALES, SONORA

Para el viernes podría llevarse a cabo el paro de labores en la totalidad de gasolineras de Nogales en rechazo a las alzas de combustible y nula disposición del Gobierno federal por aplicar el subsidio.



Hipólito Sedano Ruiz, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), confirmó que la medida podría celebrarse el día antes citado, pero aún no se confirma.



Destacó que esperaban información por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en torno a las gestiones para poder aplicar el subsidio a la franja fronteriza.



El dirigente empresarial añadió que ésta sería la primera de varias medidas que se planean en rechazo a las alzas y al proceso para poder aplicar el subsidio de poco más de tres pesos por litro.



Érika López, representante de la Gasolinera Petrolera LTD, indicó que hasta ahora solamente una estación de servicio ha cerrado de manera temporal, que es la de El Aeroplano, ubicada por la Avenida Obregón.



SUS VENTAS



Empresarios del ramo gasolinero informaron que hasta en un 70% han caído las ventas de gasolinas en Nogales tras el incremento a los precios.



Y criticaron la falta de interés del Gobierno federal para aplicar el descuento considerado para las fronteras, argumentando que el Gobierno federal les exige financiar esos 3.16 pesos por litro vendido.



Este recurso podrán recuperarlo si cumplen ciertas condiciones y en un periodo de tiempo estimado de 50 días, según comentaron los mismos gasolineros.



De acuerdo a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) el precio de la gasolina magna para Nogales, Sonora fijado para febrero es de 16.23 pesos por litro en un radio de cero a 20 kilómetros de la frontera.



El descuento que se dispone es de 3.16 pesos por litro, lo que ubicaría el costo del litro de gasolina magna en 13.07 pesos; pero desde este año no se ha aplicado.