10% de autos "chuecos" participa en accidentes viales

NOGALES, Sonora(GH)

Un 10% de vehículos irregulares han participado en el total de accidentes viales y la gran mayoría de los conductores carecen de licencia de manejo y de capacitación para conducir.



Jorge David Rickina Gudiño señaló que todo conductor debe de cumplir con los requisitos de ley y que en el caso de los autos irregulares sólo son sancionados al momento de cometer un ilícito o infracción de tránsito.



"En este caso de autos con placas de Condefa, Odepafa, Líder o de otras organizaciones cuentan con una especie de convenio con el Gobierno y sólo se les detiene el vehículo cuando cometen alguna infracción o delito".



"Cuando cometen alguna infracción administrativa son remitidos a Tesorería para hacer el pago", explicó el encargado de Educación Vial, "porque ese tipo de placas no garantiza el cumplimiento de la responsabilidad".



Rickina Gudiño afirmó que en la gran mayoría de los conductores de autos irregulares no cuentan con licencia de manejo y no son aptos para conducirse en la vía pública y que además no participan en los cursos de capacitación.



El encargado de Educación Vial indicó que en Tránsito Municipal no se cuenta con un registro de los conductores de ese tipo de autos lo cual dificulta aplicar la responsabilidad en caso de accidentes cuando los responsables se dan a la fuga.



"Este tipo de organizaciones deberían facilitar a las autoridades los registros con información de los conductores porque en muchos de los accidentes o delitos que cometen los responsables huyen del lugar".



El encargado de la vialidad exhortó a los representantes de las organizaciones a capacitar a los conductores.