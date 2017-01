Dos policías resultaron heridos en altercado en Nogales

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Foto: Pesp

Foto: Pesp

Dos oficiales de la Policía Estatal de Seguridad Pública resultaron lesionados esta tarde por jóvenes infiltrados quienes los agredieron durante la manifestación que se llevó a cabo en esta ciudad, según un comunicado de la corporación.Los oficiales lesionados son Ariel Favela Escobedo y Martín Alonso Márquez Montoya, uno de ellos fue trasladado a Estados Unidos para recibir atención médica debido a la lesión que sufrió. En esta manifestación se infiltraron algunas personas con armas y piedras, dañando vehículos de las corporaciones y a los dos compañeros antes mencionados, aseguran.Las corporaciones que participaron tenían el propósito de que se permitiera el libre tránsito de vehículos por la garita y el acceso por las vías del tren para que no se afecte la economía, se informó en el boletín.Informaron que la instrucción siempre fue la de no hacer daño a los ciudadanos, por eso no se lanzaron gases lacrimógenos al haber en el lugar mujeres y niños.Fue alrededor de la una de la tarde cuando se reunió un mayor grupo de ciudadanos y entre ellos se infiltró este grupo, quienes comenzaron a agredir a los elementos de las distintas corporaciones, dijeron autoridades.Durante aproximadamente tres horas estuvieron aguantando las agresiones, pero ante lo desmedido de ellas lanzaron balas de goma al aire para tratar de disuadir a los agresores, aunque en el piso se observaron casquillos de balas de arma de fuego, se aclara que no hubo civiles lesionados.