Utiliza EU el tema migrante como chivo expiatorio

NOGALES, Sonora(GH)

NOGALES (GH).- El asunto de criminalizar a los migrantes en Estados Unidos es para utilizarlos como un "chivo expiatorio" porque tienen grandes problemas de desigualdad económica, consideró el antropólogo y docente de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN).



Raúl Alexander Almogavar Robles opinó que la diferencia entre la actual política migratoria estadounidense y las anteriores, es que ahora el presidente Donald Trump habla más de ellas.



"Se habían dado penalizaciones y castigo desde antes, no es la primera vez pero de otro tipo de castigos, de hecho había disminuido la migración con Obama (ex Presidente) y Donald Trump se está condecorando que es gracias a él", expuso.



"El asunto de la criminalización a migrantes es para utilizarlos como chivo expiatorio de todos los problemas que tiene Estados Unidos y lo hace precisamente porque Estados Unidos tienen grandes problemas de desigualdad económica", expuso.



Y lo hace, continuó, porque es creo el país de primer mundo con más problemas de desigualdad económica.



"Obviamente hay sectores emprobrecidos que están enojados y son sectores que antiguamente eran clase media y ha disminuido su poder de adquisición económica y necesitan chivo expiatorio", consideró.



Nunca falta un político que aproveche todo eso y diga voy a juntar todos los problemas a un sector, grupo de personas que son los foráneos porque siempre es común que la gente le teme a lo que no conoce, añadió el antropólogo.



"Y si uno redirige toda la ira que ha ocasionado el sistema económico estadounidense hacia un pequeño grupo porque es fácil entenderlo, no necesitan explicaciones complicadas sólo digan a quién odiar y yo voy a encargarme de hacerlo y son las políticas que han hecho", opinó.