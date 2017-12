Disminuyen 42% detenciones de menores migrantes en sector Tucson.

NOGALES, ARIZONA(GH)

El sector Tucson, Arizona, ocupó en el último año el segundo lugar en toda la franja fronteriza con México de más arrestos de menores migrantes no acompañados.



En el último año fiscal contabilizado, de octubre de 2016 a septiembre de 2017 se documentaron los arrestos de 3 mil 659 menores migrantes no acompañados en este sector, que agrupa ciudades como Nogales y Douglas.



La cifra resultó ser un 42% menor a la documentada en el año fiscal anterior, cuando sumaron 6 mil 302 detenciones.



En el otro sector de Arizona, el de Yuma, la baja en detenciones de niños y menores migrantes no acompañados fue mucho menor, al registrar una diferencia de apenas un 12% menos este último año.



En el año fiscal 2016 documentaron las aprehensiones de 3 mil 266 menores migrantes no acompañados contra 2 mil 867 de este último año.



FRONTERA



A nivel nacional, en toda la frontera con México la baja en la detención de niños y adolescentes migrantes fue del 31%, al documentar en el año fiscal 2017 un total de 41 mil 435 casos, contra 59 mil 692 del año fiscal anterior.