Dos personas fueron plagiadas y torturadas en Nogales

NOGALES, Sonora(GH)

En las instalaciones de la Cruz Roja dejaron a dos hombres lesionados de gravedad, los cuales informaron que habían sido privados de su libertad y torturados por un grupo de sujetos armados.



Las víctimas fueron dos personas del sexo masculino de 28 y 32 años de edad, los cuales fueron ingresados al Hospital General para ser atendidos de múltiples heridas en la cabeza, rostro y hematomas en sus cuerpos.



Fue alrededor de las 17:05 horas cuando reportaron que en la Cruz Roja habían llevado en un auto particular a dos hombres salvajemente golpeados y víctimas del delito de privación ilegal de la libertad.



Al lugar acudieron elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal quienes se hicieron cargo de las diligencias correspondientes para integrar la averiguación previa.



Los primeros reportes indican que las personas fueron encontradas tiradas en una zona despoblada del sector conocido como Mariposas, al Norponiente de la ciudad, por un automovilista que los auxilió y los trasladó hasta las instalaciones de la Cruz Roja.



Las autoridades no dieron a conocer los nombres de los afectados, así como mayores detalles de lo sucedido para proteger a las víctimas y no entorpecer las investigaciones correspondientes.