Es DACA oportunidad para impulsar algo real

NOGALES, SONORA (GH)(GH)

Es muy triste lo que pasa con DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia) pero es una oportunidad para impulsar algo real para esos jóvenes, consideró la coordinadora de Iniciativa Kino para la Frontera (IKF).



Marla Conrad dijo que se debe trabajar como sociedad muy duro para que los dreamers (estudiantes indocumentados cobijados por DACA) reciban un permiso pero que no sea temporal.



"La DACA siempre fue como algo que salió de una negociación para calmar el movimiento de los dreamers en Estados Unidos", recordó.



"Ahora es tiempo de despertarnos y exigir a los congresistas en Estados Unidos que tienen que dar un permiso, un camino a la ciudadanía y que sea permanente", manifestó.



Fue el martes cuando el Gobierno estadounidense anunció que en seis meses finaliza en programa DACA, el cual otorgaba estatus temporal a unos 800 mil jóvenes indocumentados que viven en Estados Unidos.



Además les permitía acceder a un empleo y continuar con sus estudios.



DEPORTADOS



Conrad agregó que no sólo en el caso de dreamers sino en las deportaciones en general se debe buscar solución.



"Tenemos que estar peleando para mejores prácticas de seguimiento para todos los deportados, no solo que sean jóvenes dreamers, hay muchos que todos los días están siendo deportados y no tienen opciones al llegar a México", apuntó.