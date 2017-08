Se unen a búsqueda de desaparecido en el arroyo de Nogales

NOGALES, Sonora(GH)

Familiares, vecinos y amistades de Lauro Arturo Gutiérrez Rubio, desaparecido en el Arroyo Los Nogales desde la pasada lluvia del viernes, se unieron a los trabajos de búsqueda.



Ante la desesperación de no localizar el cuerpo de la persona, de 51 años de edad, la familia se organizó con un grupo de amigos llevando dos máquinas de rebombeo, palas y otras herramientas para buscar en el arroyo.



Las personas iniciaron la búsqueda en el lugar exacto donde las dos personas a bordo de un auto pick up fueron arrastrados por la corriente de aguas broncas y caminaron hasta donde el vehículo quedó volcado.



Por unas cuatro horas de trabajo desfogaron el agua estancada, removieron grandes cantidades de tierra y además inspeccionaron entre los matorrales, pero no lograron localizar al hombre desaparecido.



A la tarea desesperada de familiares y vecinos se unieron elementos del Cuerpo de Bomberos Gustavo L. Manríquez y personal de la Unidad Municipal de Protección Civil que supervisaron los trabajos.



Desafortunadamente hasta las 16:00 horas luego de una intensa búsqueda bajo los rayos del Sol no se había logrado encontrar a la persona que se encuentra desaparecida desde la tarde del pasado viernes.



En EU



Del lado de Estados Unidos también se implementó un operativo por parte de 25 bomberos de esta localidad con socorristas de Estados Unidos y del Grupo de Búsqueda y Rescate del Condado de Santa Cruz Arizona.